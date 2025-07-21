Два незаконно строящихся дома снесли в предгорье Алматы (фото)

В предгорье Алматы снесли два дома в ПК "Горный гигант". Их строили без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля города.

Как сообщили в управлении, собственник не только возводил дома в горной местности, не имея разрешения, но и в ходе работ на данных участках нарушил экосистему. Это произошло в результате подрезки склона предгорной части для прокладки дороги на строительство объектов.

"Управлением в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранения допущенных нарушений путем приведения земельных участков в первоначальное состояние в срок. Поскольку требования предписания не были исполнены, управлением подан иск в суд на принудительный снос", - пояснили в ведомстве.

Два незаконно строящихся дома. Фото: акимат Алматы

17 октября 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено, после чего постановление суда поступило в Департамент юстиции Алматы на исполнение.

Недавно снос объектов был произведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

Территория после сноса. Фото: акимат Алматы

Напомним, недавно сообщалось, что по решению суда под снос попал таунхаус, строящийся в предгорье Алматы. Собственник приступил к возведению объекта и подпорной стены без разрешительных документов.

Ранее мы писали, что в Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов - они попадают под снос из-за строительства трассы. Люди категорически не согласны с этим.

Также в мегаполисе под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.

До этого в Алматы по решению суда снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

Кроме того, в южной столице производился массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня.

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