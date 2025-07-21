Привязал за шею и лапы к турнику: пользователи Сети обсуждают видео с собакой в Алматы

Жительница Алматы засняла на видео, как на спортплощадке мужчина привязал пса за передние лапы и шею к турнику и ушел тренироваться. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия разместила пользовательница соцсети Threads в своем аккаунте.

"20 июля 2025 года в городе Алматы, возле реки Есентай на проспекте Аль-Фараби, произошло жестокое обращение с животным на детской площадке. Хозяин-живодер привязал свою собаку на турник в стоячее положение, подвязав ей лапы и шею, а сам ушел тренироваться, оставив ее.

Собака буквально висела. Она скулила, дергалась, у нее была "китовая улыбка" - все признаки того, что ей было больно. На возмущения с моей стороны и стороны других прохожих он начал угрожать, кричать", - написала автор.

Далее, по словам девушки, она вызвала полицию, после чего хозяин собаки скрылся.

"К счастью, полиция прибыла быстро, они взяли мои показания и нашли его. Все стороны были допрошены, хозяину собаки нужно было написать объяснительную, как и мне. Все. Со стороны полиции были сделаны все меры, которые входят в их обязательства. Участковые были спокойны и просмотрели все видео-доказательства", - сообщила автор и далее посетовала, что "в нашей стране такие вещи спускаются с рук, когда в других за купирование ушей преследуется наказание".

По ее словам, хозяин собаки объяснил свои действия тем, что "это порода Тазы, т. к. собаке уже год, нужно его тренировать и растягивать".

Отметим, в комментариях пользователи возмущаются происходящим, а двое человек пишут, что также пытались сообщить мужчине о плохом состоянии собаки.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. В ведомстве сообщили, что хозяин собаки понес административную ответственность, но не уточнили, какое именно наказание ему назначили.

"По данному факту сотрудниками Управления полиции Медеуского района проведена проверка. По результатам разбирательства в отношении мужчины приняты меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Он привлечен к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, в конце июня 68-летнего мужчину задержали полицейские в Темиртау и завели уголовное дело после распространившегося в Сети видео с истязаниями щенка.

Отметим, ранее неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.

В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

В Петропавловске над собакой издевались дети, взорвав в ухе животного петарду. Животное неравнодушные волонтеры доставили к специалистам, оттуда отправили в Екатеринбург.

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