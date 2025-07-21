Медики рассказали о состоянии избитого в Костанае хирурга
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В Костанайской областной больнице рассказали о состоянии избитого коллеги, которого перевезли в Астану для дальнейшего лечения, передает NUR.KZ.
Как сообщили в Костанайской областной больнице, в настоящее время пострадавший находится в стационаре Национального координационного центра экстренной медицины. Переведен из реанимации в отделение неврологии.
"Пациент поступил 18.07.2025 года по линии санавиации с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести, субдуральное кровоизлияние правой гемисферы головного мозга, закрытый линейный перелом затылочной кости с переходом на основания черепа через заднюю черепную ямку.
На сегодня состояние пациента в динамике с улучшением. Пациент находится в сознании, контактен, ориентирован", - поделились в медучреждении.
Согласно протоколам диагностики тяжелой черепно-мозговой травмы назначено медикаментозное лечение, тактика - консервативная.
Напомним, хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.
Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Позже стало известно, какие он получил травмы.
В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали, а потом арестовали.
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины. Туда он поступил 18 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267265-mediki-rasskazali-o-sostoyanii-izbitogo-v-kostanae-hirurga/
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