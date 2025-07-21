"Может привести к смерти": к посетителям зоопарка Алматы обратились с призывом

Посетителям зоопарка в Алматы объяснили, почему кормить животных не нужно. Как выяснилось, некоторые продукты могут навредить животным, передает NUR.KZ.

На странице зоопарка Алматы в Instagram опубликованы разъяснения о том, почему не стоит кормить всех животных в зоопарке. Как отмечают специалисты, несмотря на предупреждающие таблички о запрете кормить животных, многие их игнорируют.

"Животных в зоопарке кормят по особой диете, и многие продукты, которые вы приносите, могут быть для них опасны. Например, в капусте много серы, что может привести к вздутию живота.

Оленята питаются материнским молоком, но учатся питаться так же, как взрослые животные. Если давать им капусту, можно нанести серьезный вред их пищеварительной системе и даже привести к смерти. То есть, ваша "забота" может навредить им", - сказано в публикации.

При этом, некоторых животных можно кормить специальным кормом под присмотром зоотехников. Также в зоопарке добавили, что иногда посетители пытаются угостить животных чипсами или кукурузными палочками. Это также строго запрещено и может привести к серьезным заболеваниям.

"Если вы хотите покормить животных, делайте это только в определенное время и под наблюдением смотрителя. Нельзя давать им еду, принесенную с собой, даже если она кажется полезной. Мы не можем контролировать, какие продукты и в каком количестве дает каждый. Мы очень беспокоимся о здоровье наших животных.

Поэтому попытки подкормить животных - это не проявление доброты, а вред для них", - добавили в зоопарке.

По информации на официальном сайте зоопарка, инициаторами его создания выступили зоологический сектор Казахстанского филиала Академии Наук ССР во главе с профессором Алексеем Бялыницким-Бирулей и Комитет по науке в лице помощника председателя Мырзахана Толебаева. Решение было принято 25 января 1936 года.

Напомним, в начале текущего года акимат Алматы прокомментировал слухи о "переносе" зоопарка - он останется в южной столице.

Осенью прошлого года зоопарк Алматы опубликовал в соцсети видео с белой медведицей Пургой, показав, как она купается в своем бассейне и чем питается. Оказалось, что медведица любит свежую рыбку и погрызть тыкву.

До этого в зоопарке рассказали, каким образом ежедневно кормят Пургу. По словам сотрудников, они каждый день распределяют порции ее еды в разные места в вольере, чтобы избежать единовременного поглощения всей пищи.

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