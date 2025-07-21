59 детей потерялись на концерте в Темиртау во время масштабного празднования Дня металлурга. Воссоединиться с родителями помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, во время масштабного празднования Дня металлурга в Темиртау, завершившегося большим концертом на центральной площади, сотрудники полиции Карагандинской области обеспечили общественный порядок и безопасность горожан и гостей мероприятия.

Торжества, посвященные профессиональному празднику градообразующего предприятия, собрали свыше 35 тысяч человек из разных уголков региона.

На сцене выступили известные казахстанские артисты и зарубежные исполнители. Праздничный вечер в целом прошел без происшествий.

Отдельного внимания заслуживает работа полицейских по поиску родителей детей, потерявшихся в праздничной суете.

Всего за вечер сотрудники полиции помогли 59 детям воссоединиться с родителями.

В сентябре прошлого года сто детей потерялись во время гала-концерта по случаю празднования Дня города в Уральске. Их доставили в стационарный пункт полиции. Также в этот день в городе было зарегистрировано 19 случаев мелкого хулиганства, 23 человека задержали за распитие спиртных напитков, а 38 человек доставили в Центр временной адаптации и детоксикации.

В октябре День города праздновали в Атырау. Во время концерта около 40 детей потерялись на площади. Благодаря слаженной работе полиции все несовершеннолетние были оперативно возвращены своим семьям.

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