Участки по улице Майлина поэтапно будут перекрывать в Алматы
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В Алматы введут временные ограничения движения по улице Майлина в связи с проведением среднего ремонта дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.
В сообщении от акимата Алматы говорится, что первый этап ремонтных работ запланирован с 23:00 19 июля до 6:00 20 июля - движение будет перекрыто от улицы Бухтарминская в сторону кольца ВАЗ.
"Второй этап - с 23:00 20 июля до 6:00 21 июля - движение будет перекрыто от кольца ВАЗ до улицы Бухтарминская", - предупредили алматинцев.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
Сообщается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Напомним, с 21 июля въезд и выезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты.
Также в мегаполисе на выходных ограничат движение по улице Акан Серы. Там будет производиться замена тепловых сетей, проложенных более 40 лет назад.
Еще в Бостандыкском районе по 21 июля ограничат движение на участке улицы Байтурсынова.
В связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
И также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
Кроме того, по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.
А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
И с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266752-uchastki-po-ulice-maylina-poetapno-budut-perekryvat-v-almaty/
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