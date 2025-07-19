"Отказались принимать в Астане": глава Минздрава отреагировала на ситуацию с младенцем из Рудного
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Глава Минздрава Акмарал Альназарова отреагировала на пост в соцсетях о новорожденном из Рудного, нуждающемся в срочной операции, передает NUR.KZ.
В социальных сетях активно обсуждают историю, опубликованную в Threads пользователем под ником katen_x. Девушка обратилась за помощью - у новорожденного сына ее близких серьезные проблемы с сердцем. Малыш находится в реанимации в городе Рудный и срочно нуждается в операции.
По словам девушки, столичная клиника в Астане отказалась принимать ребенка из-за отсутствия мест. Она также отметила, что ребенку необходима срочная транспортировка санитарной авиацией.
Пост быстро вызвал отклик среди казахстанцев. На ситуацию отреагировала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
"Мне нужны координаты мамы. Вся необходимая помощь будет организована в полном объеме. Я сейчас поручила Республиканскому центру санитарной авиации провести консультацию телемедицины с больницей г. Рудный, откорректировать лечение и подготовить к транспортировке", - написала министр под публикацией.
Автор поста поблагодарила министра за поддержку и сообщила, что направит необходимые данные в личные сообщения.
"Дорогие люди, нас услышали. Министр здравоохранения взяла на контроль малыша из Рудного, которому срочно нужна операция. Уже поручили санавиации!" - позже она написала.
Напомним, накануне министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова опубликовала обращение к казахстанцам из-за нападений на медиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266716-otkazalis-prinimat-v-astane-glava-minzdrava-otreagirovala-na-situaciyu-s-mladencem-iz-rudnogo/
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