"Отказались принимать в Астане": глава Минздрава отреагировала на ситуацию с младенцем из Рудного

Глава Минздрава Акмарал Альназарова отреагировала на пост в соцсетях о новорожденном из Рудного, нуждающемся в срочной операции, передает NUR.KZ.

В социальных сетях активно обсуждают историю, опубликованную в Threads пользователем под ником katen_x. Девушка обратилась за помощью - у новорожденного сына ее близких серьезные проблемы с сердцем. Малыш находится в реанимации в городе Рудный и срочно нуждается в операции.

По словам девушки, столичная клиника в Астане отказалась принимать ребенка из-за отсутствия мест. Она также отметила, что ребенку необходима срочная транспортировка санитарной авиацией.

Скриншот. Источник: threads.com/@katen_x

Пост быстро вызвал отклик среди казахстанцев. На ситуацию отреагировала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

"Мне нужны координаты мамы. Вся необходимая помощь будет организована в полном объеме. Я сейчас поручила Республиканскому центру санитарной авиации провести консультацию телемедицины с больницей г. Рудный, откорректировать лечение и подготовить к транспортировке", - написала министр под публикацией.

Автор поста поблагодарила министра за поддержку и сообщила, что направит необходимые данные в личные сообщения.

"Дорогие люди, нас услышали. Министр здравоохранения взяла на контроль малыша из Рудного, которому срочно нужна операция. Уже поручили санавиации!" - позже она написала.

Напомним, накануне министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова опубликовала обращение к казахстанцам из-за нападений на медиков.

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