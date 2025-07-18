Перебои с электричеством в Актау: прокурор обратился к горожанам с предупреждением

Прокурор Актау Ерболат Абдиров обратился с предупреждением к горожанам - из-за проблем с электричеством в городе устраивают собрания и блокируют дороги, сообщает Lada.kz.

Абдиров отметил, что участившиеся в последние дни отключения электроэнергии вызывают обеспокоенность у населения. Однако в адрес ответственных организаций уже направлены соответствующие требования.

"На территории города фиксируются противоправные действия, нарушающие общественный порядок – собрания, блокирование движения транспорта и иные действия, препятствующие передвижению автомобилей. В соответствии с законодательством Республики Казахстан за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Подобные действия могут привести к случайным инцидентам или стать следствием намеренных провокаций. Это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Призываем всех соблюдать требования закона и решать любые вопросы исключительно в правовом поле.

Органы прокуратуры готовы обеспечить безопасность граждан, предотвратить правонарушения и принять соответствующие меры в рамках закона по каждому обращению", - заявил Абдиров.

Он добавил, что всем противоправным действиям будет дана юридическая оценка.

Напомним, с начала недели в Мангистау наблюдаются перебои с электричеством. В понедельник в Актау сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо. Из-за отключения электричества на дорогах города образовались пробки, увеличилось число ДТП.

Энергетики винят во всем жару. По их словам, изношенные сети не выдерживают нагрузки, а на то, чтобы найти аварийные участки, уходит много времени.

На отключение электричества жаловались и жители Жанаозена - продавцы рынка из-за этого даже перекрыли дорогу. В акимате объясняли, что ограничения были введены из-за аварийного отключения ячейки на одной из подстанций.

А сегодня стало известно, что без электроснабжения осталось несколько крупных предприятий Мангистау. На ситуацию отреагировал аким области.

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