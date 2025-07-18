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    10 человек унесло ветром в Каспийское море

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Каспийское море
    Каспийское море возле Актау. Иллюстративное фото: ekipaj / Getty Images

    В Мангистауской области сотрудники МЧС спасли десять человек, которые катались на SUP-бордах, когда их сильным ветром унесло в Каспийское море, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

    Как рассказали в министерстве, ребята отправились покорять волны Каспия недалеко от Актау, но не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за сильного ветра.

    Проводившие патрулирование в этом районе спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС, заметив их, поспешили на помощь. Спасатели благополучно доставили молодых людей на берег. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

    В МЧС напомнили о правилах безопасности:

    • не выходи кататься на плавсредствах  в штормовую погоду, а также ночью;
    • на SUP-бордах,  лодках, катамаранах запрещено находиться  без спасательных жилетов;
    • за несоблюдение правил безопасности на воде предусмотрено КоАП РК предусмотрено административное наказание.

    Напомним, ранее жителя Костаная наградили медалью за спасение детей, которых унесло сильным течением на реке Тобол. Ребята купались там без присмотра родителей.

    До этого на Бухтарминском водохранилище в районе поселка Новая Бухтарма людей, катающихся на двух сапбордах, унесло течением - им понадобилась помощь спасателей.

    Ранее стало известно, что на озере Балхаш четырехлетний ребенок уплыл далеко от берега на надувном круге. Родители пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.

    Также сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау. Он оказался на удаленной от пляжа территории и около четырех часов самостоятельно пытался добраться до берега по камням.

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