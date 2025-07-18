Предприятия в Мангистау остались без света из-за аварии на МАЭК (видео)

В Мангистауской области сразу несколько предприятий остались без электроснабжения из-за крупной аварии на МАЭК. На ситуацию отреагировал аким области, передает сайт телеканала КТК.

В регионе наблюдаются проблемы с подачей электричества. Теперь крупная авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате оставила без электроснабжения несколько крупных предприятий региона.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай рассказал, что оборудование на МАЭК стоит еще с советских времен, поэтому нередко выходит из строя. К примеру, третий энергоблок только на этой неделе ломался дважды. Последняя поломка произошла с масляным валом, которому уже 40 лет. Причину второй поломки смогут выяснить только через несколько дней. Специалисты возьмутся за работу, когда он остынет.

Чтобы возобновить нормальную подачу электричества, планируется ускорить запуск второго энергоблока - он с апреля находится на капремонте.

Отмечается, что авария на МАЭК не затронет электроснабжение физлиц, ограничения касаются лишь крупных предприятий.

"Сегодня для населения ограничений никаких нет. Другой вопрос – производственные предприятия. Там ограничения ставим. Это в основном нефтяные компании: «Мангистаумунайгаз», «Озенмунайгаз», «Каражанбас». Там есть ограничения. Для населения что в городе Жанаозене, что в Актау – нет", - заверил аким области.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что перебои с электричеством наблюдаются в Актау. В понедельник здесь сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.

Из-за отключения электричества на дорогах города образовались пробки, увеличилось число ДТП.

Энергетики винят во всем жару. По их словам, изношенные сети не выдерживают нагрузки, а на то, чтобы найти аварийные участки, уходит много времени.

С похожей проблемой столкнулся и Шымкент - из-за жары здесь также начались перебои с подачей электричества. В итоге акимат принял решение временно остановить один из турбогенераторов на ТЭЦ, чтобы избежать возможных аварий и масштабных отключений.

Горожан заверили, что отключения — это вынужденная и временная мера. Если аномальная жара сохранится, режим ограничений могут продлить.

На отключение электричества жаловались и жители Жанаозена - продавцы рынка из-за этого даже перекрыли дорогу. В акимате объясняли, что ограничения были введены из-за аварийного отключения ячейки на одной из подстанций.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.