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    Учения пройдут в Астане: штаб по борьбе с терроризмом обратился к горожанам

    Опубликовано:

    Учения по борьбе с терроризмом
    Антитеррористические учения. Фото: gov.kz

    В субботу, 19 июля, в Астане пройдут плановые антитеррористические учения, передает NUR.KZ со ссылкой на Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

    Как сообщили в штабе, учения пройдут с 07:00 до 13:00 в условиях международного аэропорта "Нурсултан Назарбае" по адресу Кабанбай батыра, д. 119 и терминала бизнес-авиации, расположенного по адресу Кабанбай батыра, 119 "г".

    Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

    В штабе подчеркнули, что из-за учения будут введены ограничения не только для транспорта, но и для пешеходов. В этой связи астанчан призвали:

    • с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям,
    • соблюдать меры безопасности,
    • выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов,
    • доверять только официальным источникам информации,
    • не допускать распространения ложных сведений среди населения.

    Напомним, в начале июня жителей южной столицы испугала пожарная машина у гостиницы "Казахстан". Видео со спецтехникой и патрульным авто рядом заснял очевидец. Однако в ДЧС сообщили, что причин для тревоги нет: в гостинице "Казахстан" также проводились пожарно-тактические учения.

    В Астане учения проводились в апреле этого года, но проводил их антитеррористический штаб. Тогда горожан предупреждали о перекрытии дорог и просили следовать указаниям полицейских в зоне проведения учений.

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