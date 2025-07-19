Учения пройдут в Астане: штаб по борьбе с терроризмом обратился к горожанам
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В субботу, 19 июля, в Астане пройдут плановые антитеррористические учения, передает NUR.KZ со ссылкой на Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Как сообщили в штабе, учения пройдут с 07:00 до 13:00 в условиях международного аэропорта "Нурсултан Назарбае" по адресу Кабанбай батыра, д. 119 и терминала бизнес-авиации, расположенного по адресу Кабанбай батыра, 119 "г".
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.
В штабе подчеркнули, что из-за учения будут введены ограничения не только для транспорта, но и для пешеходов. В этой связи астанчан призвали:
- с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям,
- соблюдать меры безопасности,
- выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов,
- доверять только официальным источникам информации,
- не допускать распространения ложных сведений среди населения.
Напомним, в начале июня жителей южной столицы испугала пожарная машина у гостиницы "Казахстан". Видео со спецтехникой и патрульным авто рядом заснял очевидец. Однако в ДЧС сообщили, что причин для тревоги нет: в гостинице "Казахстан" также проводились пожарно-тактические учения.
В Астане учения проводились в апреле этого года, но проводил их антитеррористический штаб. Тогда горожан предупреждали о перекрытии дорог и просили следовать указаниям полицейских в зоне проведения учений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266629-ucheniya-proydut-v-astane-shtab-po-borbe-s-terrorizmom-obratilsya-k-gorozhanam/
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