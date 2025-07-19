Учения пройдут в Астане: штаб по борьбе с терроризмом обратился к горожанам

В субботу, 19 июля, в Астане пройдут плановые антитеррористические учения, передает NUR.KZ со ссылкой на Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Как сообщили в штабе, учения пройдут с 07:00 до 13:00 в условиях международного аэропорта "Нурсултан Назарбае" по адресу Кабанбай батыра, д. 119 и терминала бизнес-авиации, расположенного по адресу Кабанбай батыра, 119 "г".

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

В штабе подчеркнули, что из-за учения будут введены ограничения не только для транспорта, но и для пешеходов. В этой связи астанчан призвали:

с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям,

соблюдать меры безопасности,

выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов,

доверять только официальным источникам информации,

не допускать распространения ложных сведений среди населения.

Напомним, в начале июня жителей южной столицы испугала пожарная машина у гостиницы "Казахстан". Видео со спецтехникой и патрульным авто рядом заснял очевидец. Однако в ДЧС сообщили, что причин для тревоги нет: в гостинице "Казахстан" также проводились пожарно-тактические учения.

В Астане учения проводились в апреле этого года, но проводил их антитеррористический штаб. Тогда горожан предупреждали о перекрытии дорог и просили следовать указаниям полицейских в зоне проведения учений.

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