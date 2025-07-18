Движение на одном из крупных перекрестков закроют в Астане на все выходные

В Астане на выходные закроют движение на пересечении проспекта М.Жумабаева и улицы Айнаколь из-за ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Жителей и гостей Астаны предупредили о проведении работ по текущему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспекта М.Жумабаева и улицы Айнаколь.

Сообщается, что с 19 по 20 июля движение будет частично закрыто.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Астане по дороге за ТРЦ "Сарыарка" до 19 июля движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Также астанчан и гостей столицы предупредили об ограничениях движения на участке улицы Керей Жанибек хандары в ближайшие дни.

Еще до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа. Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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