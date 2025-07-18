"Не исключены нештатные ситуации": жителей Алматы предупредили об испытании тепловых сетей

В восьми районах Алматы с 21 июля по 1 августа будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, жителей южной столицы попросили соблюдать меры предосторожности, передает NUR.KZ

Как рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 21 июля по 1 августа в южной столице пройдет один из этапов подготовки к предстоящему отопительному сезону. В это время на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов, ежедневно с 4 до 7 часов утра, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность и другие. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем", - предупредили в АлТС.

С графиком проведения испытаний можно ознакомиться тут.

Ранее сообщалось, что в Алматы в течение трех недель проведут испытания теплосетей на прочность. В ТОО "Алматинские тепловые сети" раскрыли участки, где может быть опасно.

Напомним, ране в Алматы произошло повреждение трубопровода во время гидравлических испытаний теплосетей на участке трубопровода диаметром 500 мм, проходящего вблизи улицы Хусаинова, 225.

Похожий случай произошел в Алматы ранее - там произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.

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