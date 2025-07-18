"Не исключены нештатные ситуации": жителей Алматы предупредили об испытании тепловых сетей
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В восьми районах Алматы с 21 июля по 1 августа будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, жителей южной столицы попросили соблюдать меры предосторожности, передает NUR.KZ
Как рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 21 июля по 1 августа в южной столице пройдет один из этапов подготовки к предстоящему отопительному сезону. В это время на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.
"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов, ежедневно с 4 до 7 часов утра, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность и другие. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем", - предупредили в АлТС.
С графиком проведения испытаний можно ознакомиться тут.
Ранее сообщалось, что в Алматы в течение трех недель проведут испытания теплосетей на прочность. В ТОО "Алматинские тепловые сети" раскрыли участки, где может быть опасно.
Напомним, ране в Алматы произошло повреждение трубопровода во время гидравлических испытаний теплосетей на участке трубопровода диаметром 500 мм, проходящего вблизи улицы Хусаинова, 225.
Похожий случай произошел в Алматы ранее - там произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали, из-за чего сразу несколько микрорайонов остались без отопления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266563-ne-isklyucheny-neshtatnye-situacii-zhiteley-almaty-predupredili-o-nachale-ispytaniy-teplovyh-setey/
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