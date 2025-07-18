Аэропорт Астаны обратился к пассажирам из-за паспортов и удостоверений личности

Сегодня ночью возможны ограничения в работе государственных сервисов, поэтому пассажиров аэрпорта Астаны попросили иметь при себе оригиналы документов, передает NUR.KZ.

Как указано в сообщении пресс-службы воздушной гавани, ночью 19 июля, с 2 часов ночи и до 8 часов утра будут проводиться плановые технические работы, направленные на обеспечение стабильной работы цифровых сервисов

Отмечается, что возможны временные ограничения доступа к следующим государственным электронным сервисам: eGov, eGov mobile, включая "Цифровые документы", e-Otinish, E-license и другим госуслугам.

"Работы запланированы в ночное время с учетом минимальной пользовательской активности. Однако, во избежание возможных неудобств, рекомендуем заранее завершить все необходимые операции и обязательно иметь при себе оригиналы удостоверения личности, паспорта, свидетельства о рождении и других документов, если их предъявление может потребоваться при прохождении процедур в аэропорту", - предупредили в пресс-службе.

Напомним, накануне стало известно, что 19 июля будет временно ограничен доступ к государственным электронным сервисам.

Ранее внеплановые технические работы проводились на порталах eGov.kz, e-Otinish, E-license и других государственных сервисах в мае этого года.

До этого, 1 апреля в правительстве объяснили "падение" платформы eGov - в ней произошел сбой, из-за чего казахстанцы не могли воспользоваться онлайн-услугами. Также сообщалось, что в этом году будет запущен eGov 3.0, поскольку сейчас портал работает на максимальных возможностях.

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