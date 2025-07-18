Стрелять по дронам учатся военные Казахстана (фото)

В Астане проходит учебно-методический сбор инструкторов Сухопутных войск по стрельбе из гладкоствольного оружия по летающим мишеням, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК, сбор проходит на базе столичной войсковой части 68665.

Основное внимание уделяется подготовке бойцов к противодействию низколетящим воздушным целям, в том числе беспилотным летательным аппаратам.

Сбор в Астане. Фото: Министерство обороны РК

Сбор в Астане. Фото: Министерство обороны РК

Занятия проходят под общим руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-майора Мереке Кучекбаева. В ходе сбора инструкторы Сухопутных войск осваивают практические действия по обнаружению и физическому уничтожению низколетящих и малоразмерных целей в составе расчетов и одиночно.

Как отметил начальник сбора подполковник Сергей Батурин, в современных условиях помимо других средств борьбы гладкоствольное оружие становится эффективным средством борьбы на конечной траектории полета дрона при атаке объекта.

Сбор в Астане. Фото: Министерство обороны РК

Сбор в Астане. Фото: Министерство обороны РК

Сбор в Астане. Фото: Министерство обороны РК

При подготовке инструкторов особое внимание было уделено выработке эффективных приемов по своевременному обнаружению и уничтожению дрона, а также методике подготовки военнослужащих.

Сбор направлен на формирование профессионального ядра инструкторов, способных обучать личный состав с учетом вызовов современной войны. Это очередной шаг к повышению боеготовности Сухопутных войск и укреплению системы противодействия беспилотным угрозам.

Напомним, ранее в мае в Астане стартовали очередные плановые учебные воинские сборы 100 офицеров и сержантов запаса, призванных из Департамента по делам обороны столицы.

Добавим по воинским сборам - как мы писали ранее, согласно приказу главы Минобороны Казахстана "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году" в этом году на воинские сборы призовут три тысячи военнообязанных.

А по теме БПЛА напомним о нескольких обсуждаемых ситуациях. Так, представитель МИД РК прокомментировал заявление МИД РФ о том, что 19-20 июня через воздушное пространство Казахстана пролетали десятки беспилотников.

Ранее в МИД России заявили, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Западно-Казахстанской области. В России заявили, что речь идет об украинских БПЛА с "целью захода на территорию РФ".

Также в июне около пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области местные жители обнаружили объект, внешне похожий на беспилотник, полиция начала проверку.

В феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.

В начале июня первый замминистра обороны Султан Камалетдинов рассказал, кому принадлежат беспилотники, ранее найденные в ЗКО.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.