Ограничения для транспорта ввели еще на одной улице в Астане

В Астане до конца недели по улице Сыганак будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, по улице Сыганак - на участке от ул. Сауран до ул. Акмешит - начинаются работы по среднему ремонту дорожного полотна.

"В связи с этим с 18 по 21 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, что в Астане по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68) с 18 по 19 июля текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто.

Добавим, также астанчан и гостей столицы предупредили об ограничениях движения на участке улицы Керей Жанибек хандары в ближайшие дни.

Еще до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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