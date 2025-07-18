Крупный пожар на рынке в Астане: какую помощь оказывают предпринимателям
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В Астане в связи с пожаром в трехэтажном здании на территории рынка "Big Шанхай" начал работу разъяснительный штаб, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В Instagram-аккаунте акимата Астаны сообщили, что штаб консультирует всех арендаторов, предпринимателей и работников рынка, чьи торговые точки пострадали в результате пожара.
"Каждый может обратиться за актуальной информацией, консультациями по правовым, финансовым и другим вопросам, а также получить помощь в определении дальнейших действий", - сообщили в акимате.
На месте дежурят и консультируют представители ДЧС, департамента полиции, акимата, управления инвестиции и развития предпринимательства, а также представители рынка.
Штаб размещен на базе супермаркета "Anuar" (3 этаж) по адресу: шоссе Алаш, 30а.
Напомним, в Астане сегодня ночью случился пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка "Big Шанхай". Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму, межэтажное перекрытие частично обрушилось. Локализовать пожар удалось лишь к 07:10. Жертв и пострадавших нет.
Также в начале недели в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
До этого пожар произошел на балконе в одном из многоэтажных домов в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266401-krupnyy-pozhar-na-rynke-v-astane-kakuyu-pomoshch-okazyvayut-predprinimatelyam/
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