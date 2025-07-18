Крупный пожар на рынке в Астане: какую помощь оказывают предпринимателям

В Астане в связи с пожаром в трехэтажном здании на территории рынка "Big Шанхай" начал работу разъяснительный штаб, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Instagram-аккаунте акимата Астаны сообщили, что штаб консультирует всех арендаторов, предпринимателей и работников рынка, чьи торговые точки пострадали в результате пожара.

"Каждый может обратиться за актуальной информацией, консультациями по правовым, финансовым и другим вопросам, а также получить помощь в определении дальнейших действий", - сообщили в акимате.

На месте дежурят и консультируют представители ДЧС, департамента полиции, акимата, управления инвестиции и развития предпринимательства, а также представители рынка.

Штаб размещен на базе супермаркета "Anuar" (3 этаж) по адресу: шоссе Алаш, 30а.

Напомним, в Астане сегодня ночью случился пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка "Big Шанхай". Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму, межэтажное перекрытие частично обрушилось. Локализовать пожар удалось лишь к 07:10. Жертв и пострадавших нет.

Также в начале недели в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

До этого пожар произошел на балконе в одном из многоэтажных домов в Астане.

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