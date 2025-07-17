Дорогу за одним из ТРЦ частично перекроют в Астане
Опубликовано:
В Астане по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68) с 18 по 19 июля текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, начинаются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68).
В связи с этим, с 18 по 19 июля текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.
Добавим, также астанчан и гостей столицы предупредили об ограничениях движения на участке улицы Керей Жанибек хандары в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.
Мы также писали, что в Астане из-за строительства LRT будет ограничено движение по Южной объездной дороге - в районе транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра.
Кроме того, на месяц перекроют одну сторону проспекта Улы Дала в Астане.
Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266248-dorogu-za-odnim-iz-trc-chastichno-perekroyut-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах