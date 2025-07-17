Земли на 29,8 млрд тенге вернули в госсобственность на севере Казахстана

Прокуроры СКО вернули в собственность государства неиспользуемые земли - 33,2 тыс. гектаров кадастровой стоимостью 29,8 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Северо-Казахстанской области, с начала 2025 года надзорным органом выявлено 75 земельных участков общей площадью более 146 тыс. гектаров, которые не использовались по назначению.

Землепользователи Акжарского, Есильского, Тимирязевского, Уалихановского районов, а также района Г. Мусрепова в нарушение требований Земельного кодекса (далее - Кодекс), на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 45 участков сельскохозяйственного назначения.

В городе Петропавловске, вопреки требованиям Кодекса, субъект предпринимательства в течение трех лет не использовал земельный участок площадью 123 га, предназначенный для коммерческих целей.

По актам прокурорского надзора 36 земельных участков, общей площадью 33,2 тыс. гектаров, кадастровой стоимостью 29,8 млрд тенге, возвращены в государственную собственность, резюмируется в публикации.

Ранее в конце июня в области Жетісу 14 земельных участков общей площадью 1 655 гектаров и стоимостью 100 миллионов тенге были возвращены в госсобственность.

До этого в этой же области в госсобственность было возвращено 26 тыс. гектаров. Как рассказали в прокуратуре, землепользователи Каратальского района в нарушение требований законодательства длительное время не использовали по целевому назначению 38 земельных участков.

В конце мая в Нуринском районе Карагандинской области добились возврата в госсобственность земли на 4,78 млрд тенге, которую использовали не по назначению.

В Алматинской области недобросовестный арендатор по решению суда лишился участка в 3 га на территории Каскеленского лесничества. Земли передавали для туристических и рекреационных целей, но предусмотренные договором обязательства выполнены не были.

В Акмолинской области в госсобственность вернули земельный участок стоимостью 53,4 млн тенге, расположенный в прибрежной зоне озера Щучье. В нарушение требований земельного законодательства в течение более 10 лет участок не осваивался, строительство не начиналось.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.