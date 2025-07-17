Улицу перекроют на несколько дней в центре Астаны

Астанчан и гостей столицы предупредили об ограничениях движения на участке улицы Керей Жанибек хандары в ближайшие дни, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Горожанам сообщили о начале работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Керей Жанибек хандары - на участке от ул. Туркестан до ул. Сауран.

В связи с этим с 19 по 21 июля будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.

Астанчан призвали с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Мы также писали, что в Астане из-за строительства LRT будет ограничено движение по Южной объездной дороге - в районе транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра.

Кроме того, на месяц перекроют одну сторону проспекта Улы Дала в Астане.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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