Участок проспекта Райымбека перекроют на ночь в Алматы
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В Алматы в ночь с 18 на 19 июля движение транспорта ограничат на одном из участков по проспекту Райымбека, где запланирован ремонт на трубопроводе, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", с 22:00 18 июля движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Райымбека - от проспекта Сейфуллина до улицы Бокейханова в обоих направлениях.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - говорится в сообщении.
Открыть дорогу планируется до 08:00 19 июля.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, в Алматы в ночное время с 17 по 19 июля введут временные ограничения движения в районе аэропорта - на участке по улице Майлина будет производиться средний ремонт дороги.
Также на 17, 18 и 19 июля вводятся временные ограничения движения по участкам улицы Серкебаева в связи с проведением среднего ремонта.
Еще на выходных ограничат движение по улице Акан Серы. Там будет производиться замена тепловых сетей, проложенных более 40 лет назад.
А в Бостандыкском районе с 16 по 21 июля ограничат движение на участке улицы Байтурсынова.
Ранее также мы писали, что в Алматы с 16 июля по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
В связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
Также по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.
Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
Кроме того, с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266128-uchastok-prospekta-rayymbeka-perekroyut-na-noch-v-almaty/
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