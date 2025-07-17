Участок проспекта Райымбека перекроют на ночь в Алматы

В Алматы в ночь с 18 на 19 июля движение транспорта ограничат на одном из участков по проспекту Райымбека, где запланирован ремонт на трубопроводе, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", с 22:00 18 июля движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Райымбека - от проспекта Сейфуллина до улицы Бокейханова в обоих направлениях.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1990 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - говорится в сообщении.

Открыть дорогу планируется до 08:00 19 июля.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

Напомним, в Алматы в ночное время с 17 по 19 июля введут временные ограничения движения в районе аэропорта - на участке по улице Майлина будет производиться средний ремонт дороги.

Также на 17, 18 и 19 июля вводятся временные ограничения движения по участкам улицы Серкебаева в связи с проведением среднего ремонта.

Еще на выходных ограничат движение по улице Акан Серы. Там будет производиться замена тепловых сетей, проложенных более 40 лет назад.

А в Бостандыкском районе с 16 по 21 июля ограничат движение на участке улицы Байтурсынова.

Ранее также мы писали, что в Алматы с 16 июля по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

В связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Кроме того, с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

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