Казахстанка два дня ждала свой багаж во Вьетнаме и подала в суд на авиакомпанию

В межрайонный суд по гражданским делам Шымкента обратилась женщина с иском к авиакомпании о взыскании неустойки за просрочку доставки багажа и компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

По данным официального Telegram-канала суда, установлено, что истец после прилета из Алматы на Фукуок (Вьетнам) не получила свой багаж. После обращения в авиакомпанию ее багаж был найден и доставлен ей через два дня.

Решением суда иск удовлетворен частично. С авиакомпании взыскана в пользу истца сумма неустойки за просрочку доставки багажа. В остальной части иска отказано.

Коллегия частично не согласилась с решением суда первой инстанции и изменила его.

Согласно Закону РК "О защите прав потребителей" компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения убытков (ущерба), причиненных вследствие недостатков оказанной услуги.

Коллегия с учетом вышеуказанных обстоятельств и требований норм законодательства изменила решение суда и взыскала с авиакомпании в пользу истца моральный вред.

Постановление коллегии вступило в законную силу.

В январе в Сети появились странные сообщения, где говорилось о том, что алматинский аэропорт продает невостребованный багаж за 1099 тенге. В пресс-службе воздушной гавани ответили, что информация недостоверная. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода.

Также аналогичная реклама появилась от имени международного аэропорта Астаны. В ней сообщалось о распродаже утерянного багажа. В аэропорту Астаны тогда заявили, что багаж не подлежит передаче третьим лицам или продаже.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.