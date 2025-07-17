Казахстанка два дня ждала свой багаж во Вьетнаме и подала в суд на авиакомпанию
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В межрайонный суд по гражданским делам Шымкента обратилась женщина с иском к авиакомпании о взыскании неустойки за просрочку доставки багажа и компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.
По данным официального Telegram-канала суда, установлено, что истец после прилета из Алматы на Фукуок (Вьетнам) не получила свой багаж. После обращения в авиакомпанию ее багаж был найден и доставлен ей через два дня.
Решением суда иск удовлетворен частично. С авиакомпании взыскана в пользу истца сумма неустойки за просрочку доставки багажа. В остальной части иска отказано.
Коллегия частично не согласилась с решением суда первой инстанции и изменила его.
Согласно Закону РК "О защите прав потребителей" компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения убытков (ущерба), причиненных вследствие недостатков оказанной услуги.
Коллегия с учетом вышеуказанных обстоятельств и требований норм законодательства изменила решение суда и взыскала с авиакомпании в пользу истца моральный вред.
Постановление коллегии вступило в законную силу.
В январе в Сети появились странные сообщения, где говорилось о том, что алматинский аэропорт продает невостребованный багаж за 1099 тенге. В пресс-службе воздушной гавани ответили, что информация недостоверная. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода.
Также аналогичная реклама появилась от имени международного аэропорта Астаны. В ней сообщалось о распродаже утерянного багажа. В аэропорту Астаны тогда заявили, что багаж не подлежит передаче третьим лицам или продаже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266089-kazahstanka-dva-dnya-zhdala-svoy-bagazh-vo-vetname-i-podala-v-sud-na-aviakompaniyu/
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