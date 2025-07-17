Дорогу под одним из мостов Астаны перекроют

Жителей Астаны предупредили о новых ограничениях на дорогах - на четыре дня будет закрыт доступ к проезду под мостом "Арыс", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в ведомстве, начинаются работы по среднему ремонту дорожного полотна по местному проезду под мостом "Арыс". В связи с этим с 16 по 20 июля будет полностью перекрыто движение на данном участке.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - добавили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Мы также писали, что в Астане с 16 июля частично перекроют движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би. Ограничения будут действовать на протяжении месяца.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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