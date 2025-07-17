Недовольные отключением света жанаозенцы перекрыли дорогу

В Жанаозене предприниматели, недовольные отсутствием электричества на рынке "Шанырак" и в торговом доме "Зангар", перекрыли дорогу, передает Lada.kz.

Как пишет издание, таким образом люди пытались привлечь внимание властей к своей проблеме.

На ситуацию отреагировали в акимате Жанаозена. Здесь сообщили, что ограничения были введены из-за аварийного отключения ячейки на одной из подстанций.

"С целью выявления причин аварии специалисты ГКП "Узеньэнергосервис" оперативно провели обследование кабельной линии и зафиксировали факт короткого замыкания.

На данный момент ремонтные работы завершены, электроснабжение полностью восстановлено", - заявили в ведомстве.

С предпринимателями рынка провели разъяснительную работу. Сейчас ситуация стабильная, добавили в ведомстве.

Напомним, перебои с электричеством наблюдаются и в Актау. В понедельник здесь сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.

Из-за отключения электричества на дорогах города образовались пробки, увеличилось число ДТП.

Энергетики винят во всем жару. По их словам, изношенные сети не выдерживают нагрузки, а на то, чтобы найти аварийные участки, уходит много времени.

С похожей проблемой столкнулся и Шымкент - из-за жары здесь также начались перебои с подачей электричества. В итоге акимат принял решение временно остановить один из турбогенераторов на ТЭЦ, чтобы избежать возможных аварий и масштабных отключений.

Горожан заверили, что отключения — это вынужденная и временная мера. Если аномальная жара сохранится, режим ограничений могут продлить.

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