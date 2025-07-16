Жара 40 градусов и осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Жара 40 градусов и осадки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

    Опубликовано:

    Солнце светит в небе
    Жара. Иллюстративное фото: chuchart duangdaw / Getty Images

    Синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану из-за сильной жары и осадков на 17 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    17 июля в области Жетісу усилится ветер юго-западный днем на востоке региона - порывы 15-20 м/с.

    Завтра днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем будет сильная жара 35 градусов.

    В Кызылординской области - сильная жара 40-43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    А на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В четверг на севере Павлодарской области тоже ожидается гроза. Ветер западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области прогнозируется сильная жара 35 градусов. На юге области - высокая пожарная опасность.

    Предстоящей ночью на востоке, в центре Восточно-Казахстанской области прогнозируется гроза, днем на западе, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем на западе, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области будет сильная жара 36 градусов. На юге области - высокая пожарная опасность.

    17 июля днем на юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области будет сильная жара 35-38 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. А 18-19 июля на юге области днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

    Завтра днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области прогнозируется сильная жара 40 градусов. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    А на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области будет сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    В четверг днем на северо-западе Атырауской области пообещали сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе области, днем по области - гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, юге области - вновь чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность.

    Предстоящей ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре гроза, град. Ветер северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 35-37 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность.

    17 июля днем на северо-западе Мангистауской области тоже ожидается гроза. Днем - сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра днем на севере, востоке Карагандинской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 18 июля на юге Карагандинской области днем - очень сильная жара 40 градусов.

    На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области усилится ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38-41 градус. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра в области Ұлытау тоже услится ветер юго-западный на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. В южной половине области сохраняется, в северной половине области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. А 18 июля на юге региона днем прогнозируется очень сильная жара 40 градусов.

    17 июля в горных районах Алматинской области ожидается гроза.

    Завтра на западе, севере, востоке Костанайской области тоже ожидаются гроза, днем град. Ночью на севере области туман. Ветер северо-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.