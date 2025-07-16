"Лишение пособий по многодетности" прокомментировали в Минтруда

Минтруда опровергло распространившуюся информацию о том, что многодетные семьи, имеющие менее 6 детей, могут лишить государственного пособия, передает NUR.KZ.

"Ряд средств массовой информации, информационных групп и страниц в социальных сетях распространяют недостоверную информацию о том, что многодетными, по действующему законодательству, признаются только семьи, имеющие 6 и более детей", - заявили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что в соответствии с действующим законодательством, статус многодетной получает семья, в составе которой есть 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие вне зависимости от дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Кроме того, женщинам, родившим и воспитавшим 6 и более детей и имеющим подвески "Күміс алқа", "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, ежемесячно выплачивается пособие награжденным матерям в следующих размерах:

награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 25 165 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - отметили в министерстве.

Ранее мы писали о том, какие пожизненные и временные выплаты за детей назначают многодетным в Казахстане.

Отметим, не так давно поправки в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи подготовило Минтруда - документ был вынесен на публичное обсуждение.

В проекте предусматривалось получение сведений о расходных операциях, движению денежных средств на банковских счетах, банковских займах, микрокредите, сберегательном вкладе, депозите при согласии претендента на оказание государственной адресной социальной помощи.

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