Пассажиры ехали в раскаленном до 40 градусов поезде Мангистау - Актобе

В Сети появилось видео, автор которого говорит, что пассажирам пришлось ехать при сорокоградусной жаре на поезде Мангистау - Актобе. В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Один из пассажиров зафиксировал на видео температуру воздуха в вагоне поезда Мангистау - Актобе, которая на момент съемки составила +40 градусов.

По словам мужчины, о происходящем сообщили проводнику, однако он не смог повлиять на ситуацию.

В комментариях под видео пользователи отмечают, что путешествия в подобных условиях - не единичный случай: поезда этого направления регулярно курсируют без кондиционирования воздуха, несмотря на зной.

В пресс-службе КТЖ пояснили, что проблемный вагон не относится к их парку, он принадлежит частному перевозчику "Otpan Logistic", деятельность которого курирует Министерство транспорта РК.

Компания пообещала корреспонденту Lada.kz предоставить комментарий позже.

Недавно казахстанцы стали массово жаловаться на нехватку железнодорожных билетов. Национальный перевозчик объяснил ситуацию повышенным спросом в летний период. Однако дефицит, по данным компании, незначительный, благодаря запуску дополнительных поездов.

Также казахстанка в соцсетях опубликовала жалобу, в которой рассказала, что в женском вагоне ходил мужчина - сотрудник вагона-ресторана. По ее словам, это произошло в поезде, который ехал из Семея в Астану. В АО "Пассажирские перевозки" пояснили, что услуги вагона-ресторана предоставляет частная компания. По обращению будет проведена работа по недопущению таких ситуаций.

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