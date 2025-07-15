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    Военный самолет напугал актюбинцев (видео)

    Опубликовано:

    Военный самолет в Актобе
    Военный самолет. Кадр из видео: diapazon.kz

    Военный самолет в небе над Актобе напугал жителей. В областном акимате прокомментировали ситуацию и попросили сохранять спокойствие, передает "Диапазон".

    Сегодня около 9 часов утра актюбинцев напугал гул самолетов. 

    "С утра гул был слышен и грохот в небе в сторону аэропорта и быстро обратно, но не видно было, что это пролетело. Подскажите, может это самолет, который не смог приземлиться и уходил на второй круг?" - поинтересовалась актюбинка.

    "Что это было? Живем в 8 микрорайоне, перепугались из-за низкого такого гула. Выглянула в окно - самолет летит. Явно не пассажирский. У меня дети проснулись, мы все испугались. У машин во дворе сработала сигнализация. Подруга звонила, тоже спрашивала, а она с Жилгородка, тревожно очень!" - говорит другая жительница города.

    В акимате Актюбинской области объяснили, что сегодня из региона на свою авиабазу улетел истребитель, который участвовал в международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын-2025". 

    "На международный военно-патриотический сбор "Айбын-2025" в нашу область прибыл истребитель СУ-30. Сегодня он улетел на свою авиабазу.

    Кроме того, с 10 по 18 июля на территории Актюбинской области проходят плановые ежегодные межведомственные учения "Бекет-2025". В рамках учений предусмотрены подъем сил по учебной тревоге, передвижение колонн военной и специальной техники, а также отработка совместных действий различных служб.

    Просим обратить внимание, что появление военной техники и временные ограничения движения автотранспорта - часть запланированных мероприятий. Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Все действия проводятся в рамках учения и не представляют угрозы для населения", - сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее стало известно, что в Актюбинскую область съехались более 700 подростков со всех уголков Казахстана и пяти стран ближнего зарубежья - Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана. Все ради участия в международном военно-патриотическом сборе "Айбын-2025". Отмечалось, что сбор продлится до 28 июня. За 11 лет через "Айбын" прошли более 10 тысяч школьников.

    Позже в ходе проведения значимого события рассказал начальник Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, заслуженный деятель РК Арман Асенов.

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