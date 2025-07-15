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    Стало известно, сколько курящих граждан в Казахстане

    Опубликовано:

    Девочка с сигаретой
    Девочка-подросток курит. Иллюстративное фото: Mixmike / Getty Images

    Бюро национальной статистики опубликовало данные ежегодного обследования взрослого населения о потреблении табака, проведенного в январе текущего года, передает NUR.KZ.

    На официальном сайте Бюро национальной статистики сообщили, что в обследовании приняли участие жители всех областей страны, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента. Респондентами выступили по одному члену семьи в 12 тыс. домашних хозяйствах в возрасте от 15 лет и старше.

    Обследование показало, что в Казахстане табак курят 17,5% населения, в прошлом году показатель составлял 20,7%.

    Доля курящих табак в сельской местности составила 19,1%, в городской местности - 16,7%.

    Среди мужчин, потребляющих табак, 34%, а среди женщин - 5%.

    Из общего числа курящего населения 93,8% курят промышленно произведенные сигареты.

    Несколько дней назад сообщалось, что в Казахстане официально подняли минимальную стоимость табачной продукции до 920 тенге. Такой "порог" будет действовать до конца 2025 года, а с 1 января он будет равен 970 тенге.

    При этом, как мы писали ранее, рост цен на табачную продукцию привел к увеличению расходов курящих граждан.

    Между тем напомним, что казахстанцы могут получить штраф за курение в неположенном месте. За такое нарушение придется заплатить от 15 до 20 МРП, то есть от 58 980 до 69 000 тенге.

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