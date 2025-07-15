С помощью кнопки SOS ребенка вернули родителям в Астане
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Поздним вечером в Астане житель города заметил ребенка рядом с вокзалом. С помощью кнопки SOS он вызвал наряд полиции, и мальчика передали родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, на железнодорожном вокзале столицы произошел случай, наглядно продемонстрировавший эффективность современных технологий в обеспечении общественной безопасности.
Поздним вечером неравнодушный житель города заметил ребенка, который находился один рядом с вокзалом. Оценив ситуацию, мужчина воспользовался ближайшей кнопкой SOS, чтобы сообщить об этом в полицию.
На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции. Сотрудники установили, что мальчику 9 лет, и он действительно находился без сопровождения взрослых.
После беседы с ребенком полицейские выяснили его адрес и связались с матерью. Ребенок был передан родителям.
По данным МВД, на территории Астаны установлено 25 кнопок SOS. С начала года через них поступило 24 срочных обращения, каждое из которых позволило полицейским своевременно среагировать и оказать помощь, отмечается в публикации.
Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными и проявлять активную гражданскую позицию.
Напомним, ранее также в Астане мужчина заметил на автозаправке мальчика дошкольного возраста, который предлагал водителям на АЗС чистить фары. Оказалось, его уже искали мать и полицейские.
Ранее сообщалось, что в городе Кандыагаш Актюбинской области пропал 7-летний ребенок. Его удалось найти в парке.
А в мае в Акмолинской области десять дней искали пропавшего шестилетнего мальчика. В итоге тело мальчика нашли в реке Нура.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265363-s-pomoshchyu-knopki-sos-rebenka-vernuli-roditelyam-v-astane/
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