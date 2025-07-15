Подорожает ли жилье после налоговой реформы в Казахстане, ответили в кабмине

Глава правительства Олжас Бектенов на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на недвижимость на фоне повышения ставок НДС для застройщиков, передает NUR.KZ.

"Никаких серьезных проблем на рынке жилья я не ожидаю. Это же рынок, вопрос спроса и предложения. Если бы не было предложения, если бы мы не строили жилье, конечно цены шли бы вверх. Но мы строим - в прошлом году почти 19 млн квадратов (прим.ред - квадратных метров), не было такого показателя раньше. В этом году больше 19 млн квадратных метров жилья сдадим, это достаточно серьезные темпы", - сказал Бектенов.

По его словам, те изменения, которые касаются налогообложения в строительной сфере - они имеют ряд оговорок, смягчающих их действия.

"Мы видели, что ценообразование со стороны застройщиков ведется без учета того, что они освобождены и пользуются льготами по НДС, то есть получали сверхприбыль. Поэтому мы считаем, что резкого всплеска цен на жилье в связи с введением норм Налогового кодекса в следующем году не будет.

Спекулятивных взлетов цен, или которые становятся результатом сговора на рынке, - этого мы не допустим. У нас есть все законные основания применять в этом случае меры и вмешиваться в эту ситуацию", - уверен Олжас Бектенов.

В феврале этого года в Минэкономики при обсуждении нового Налогового кодекса рассказали, как введение НДС для строительной отрасли в итоге скажется на стоимости жилья в Казахстане.

В январе рост цен на жилье прогнозировали из-за отмены льгот по НДС в Казахстане.

На днях Бюро Нацстатистики сообщало, что по итогам июня первичное жилье в Казахстане подорожало на 9,5% за год. На вторичном - рост составил 6,7%, а в сфере аренды – 9,4%.

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