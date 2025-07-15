Акмолинец отсудил около 40 млн тенге после ареста по обвинению в создании ОПГ

В Акмолинской области суд защитил права незаконно привлеченного к уголовной ответственности руководителя ТОО и КХ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, коллегия Акмолинского областного суда рассмотрела гражданское дело по иску мужчины к ответчикам - Министерству финансов РК и департаменту полиции - о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного в результате незаконных действий органа уголовного преследования. Также он просил обязать ДП принести официальное извинение через СМИ.

Судом первой инстанции и коллегией установлено следующее.

Истец является руководителем ТОО и крестьянского хозяйства.

В октябре 2019 года начато расследование уголовного дела в отношении мужчины по обвинению в совершении особо тяжкого и тяжкого уголовных преступлений, связанных с созданием и участием в ОПГ и хищением чужого имущества.

С сентября 2020 года по июль 2023 года мужчина находился под стражей и домашним арестом.

В декабре 2023 года уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения с признанием права на реабилитацию и возмещение вреда в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Истец обратился в суд, мотивируя тем, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, избрания мер пресечения, он не имел возможности работать, остался без средств к существованию.

В 2021 году ТОО признано банкротом, в 2023 году ему отказано в продлении права землепользования из-за несвоевременной подачи документов.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично. Взысканы в пользу истца материальный ущерб в 14 млн тенге, сумма утраченной заработной платы в размере 16,8 млн тенге и компенсация морального вреда в сумме 9 млн тенге.

Постановлением коллегии решение суда оставлено без изменения по следующим основаниям:

факт незаконного привлечения мужчины к уголовной ответственности и избрания меры пресечения подтвержден материалами дела;

суд правильно установил прямую причинную связь между незаконным преследованием и причиненным материальным ущербом в период нахождения под стражей, домашним арестом. Согласно сведениям ЕНПФ, с августа 2019 года по июль 2020 года истец не получил заработную плату в размере 16,8 млн тенге.

Кроме того, истец заявил о возмещении затрат по оплате услуг адвоката в 28 млн тенге.

Пункт договора на оказание юридических услуг содержит два предмета - представительство по уголовному делу и представительство ТОО в гражданском порядке. Адвокатом обязательства исполнены только по одному предмету, соответственно, взыскана только сумма по оплате услуг по уголовному делу в 14 млн тенге.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее экс-глава ДЧС Алматы Руслан Касыбаев, которого оправдали по делу о коррупции, потребовал 100 млн тенге моральной компенсации от Минфина. В итоге Алатауский районный суд, учитывая требования разумности и справедливости, постановил частично удовлетворить требования истца о компенсации морального вреда в размере 3 млн тенге.

Еще один астанчанин отсудил у Минфина 15 млн тенге. Было установлено, что приговором суда мужчина был признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушений.

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