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    "Сносит дом с детьми внутри": юрист из Астаны обвинил строительную компанию в бесчеловечности

    Опубликовано:

    дом сносят в Астане
    Территория вокруг дома. Кадр из видео: facebook.com/zbashanov

    Юрист Жанибек Башенов заявил, что одна из строительных компаний в Астане начала сносить дом, в котором в тот момент находились двое детей, передает NUR.KZ. Ситуацию прокомментировали в акимате.

    Казахстанский юрист Жанибек Башенов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором заявил, что в Астане строительная компания "сносит дом с детьми внутри".

    По его словам, это произошло в дачном массиве "Садовод-3" в районе улиц Нәжімеденова и Әзірбаева. Юрист заявил, что работники компании приехали к дому по адресу Мичурина, 2 и якобы начали "его крушить".

    "Самое страшное - они сделали это, когда дома не было взрослых, а внутри находились двое их детей! Только представьте, что пережили эти дети, когда на их глазах начали ломать крышу их дома! При этом, никакого решения суда о сносе дома не существует!

    У владельца дома идет судебный спор с этим застройщиком, но он еще не окончен. То есть, не дожидаясь закона, компания решила действовать силой, нагло и бесчеловечно. Но это еще не конец истории. Как будто этого кошмара мало, судебный исполнитель прислал этой семье уведомление о принудительном выселении", - заявил юрист.

    Также он опубликовал видео, которое якобы записала мама детей - Гульмира Тлеубаева.

    Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу акимата столицы. Там заявили, что данная строительная компания получила разрешение на проведение "изыскательных и проектных работ для строительства многоквартирного ЖК со встроенными помещениями, паркингом и бизнес-центра".

    "Участок площадью 2,2937 га расположен в районе пересечения улиц Ж. Нәжімеденова, К. Әзірбаева и С. Нұрмағамбетова. На данной территории ранее находились дачные участки, выкупленные в пользу государства по решению суда. В том числе данный участок, аренда которого истекла в 2016 году.

    Несмотря на это, 4 сентября 2024 года был заключен договор аренды с Тлеубаевой Г.Р. по доверенности. Однако кадастровый орган отказал в распечатке кадастрового паспорта, поскольку право аренды уже зарегистрировано за ТОО. В связи с этим, 18 апреля 2025 года был подан иск о признании договора недействительным, который находится в процессе рассмотрения. Данный иск был передан гражданским судом в суд по несовершеннолетним, поскольку в наследстве имеется один несовершеннолетний ребенок", - сказано в ответе на запрос.

    Также в акимате заявили, что решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних от 7 октября прошлого года иск о выселении был удовлетворен.

    "Попытка обжалования решения была отклонена, и оно вступило в законную силу. Постановление акимата о продлении аренды участка отменено", - добавили в акимате.

    Несколько дней назад новость о сносе домов вызвала панику среди жителей района в Алматы.

    В мае текущего года мы писали, что в Астане дольщики потеряли миллионы, вложившись в строительство, разрешения на которое у застройщика не оказалось. Акимат потребовал снести дом.

    Также сообщалось, что жители столицы внесли средства за еще не построенное жилье, а разрешения на возведение многоэтажки у застройщика не оказалось. Как и полномочий на привлечение денег дольщиков.

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