Отца с 4 детьми хотели выселить из квартиры из-за долга в 2 млн тенге в Шымкенте

Житель Шымкента заключил договор аренды с ипотечной компанией с правом выкупа трехкомнатной квартиры, но задолжал более 2 млн тенге. Его захотели выселить из жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, житель Шымкента заключил с ипотечной компанией (АО) договор аренды с правом выкупа трехкомнатной квартиры стоимостью свыше 13 млн тенге. Он обязался своевременно оплачивать арендные платежи, однако образовалась задолженность в размере более 2 млн тенге.

АО обратилось в суд с иском о взыскании задолженности, расторжении договора аренды и выселении арендатора.

Ответчик - отец четверых несовершеннолетних детей - не оспаривал сумму долга. Ссылаясь на сложное материальное положение, он попросил не выселять его из квартиры, предоставить возможность погасить задолженность и урегулировать спор мирным путем.

В соответствии с Гражданским кодексом нарушение графика платежей является основанием для расторжения договора аренды. Кроме того, отсутствие у арендатора регистрации спорной квартиры в уполномоченном органе и права собственности является основанием для его выселения.

В межрайонном суде по гражданским делам Шымкента стороны не достигли мирового соглашения. Поэтому суд рассмотрел дело по существу и удовлетворил иск: взыскал задолженность, расторг договор аренды и вынес решение о выселении ответчика с четырьмя детьми.

Однако в апелляционной инстанции сторонам удалось примириться. Суд Шымкента утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке медиации и производство по делу было прекращено.

В соответствии с достигнутыми договоренностями ответчик обязался погасить задолженность, продолжая проживать с семьей в квартире. Условия договора аренды с правом выкупа продолжат действовать до полного исполнения обязательств сторонами.

Определение вступило в законную силу.

А жителя Кокшетау, замдиректора музея-заповедника, из-за места работы хотели лишить 3-комнатной квартиры, предоставленной в аренду из жилищного фонда. Однако суд встал на сторону мужчины и отказал в иске о выселении.

В Алматинской области суд защитил жилищные права многодетной матери и постановил, что ей обязаны предоставить квартиру из государственного фонда, несмотря на уже купленное под заем жилье. Жилищную комиссию при акиме Қонаева обязали пересмотреть вопрос о предоставлении жилища матери 6 детей.

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