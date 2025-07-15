"Неприемлемо": казахстанка пожаловалась на присутствие мужчины в женском вагоне

Жительница Казахстана пожаловалась на то, что в женском вагоне присутствовал мужчина, который оказался сотрудником вагона-ресторана, передает NUR.KZ.

Казахстанка под ником Dilyochik в социальной сети Threads опубликовала жалобу, в которой рассказала, что в женском вагоне присутствовал мужчина. По ее словам, это произошло в поезде, который ехал из Семея в Астану.

"Я могла бы промолчать, но не промолчу. Ехали мы в женском вагоне с Семея до Астаны вчера. Все было хорошо: чисто, проводница вежливая, комфортная температура. Но!

Почему в женском вагоне ходил мужчина, сотрудник вагона-ресторана? Ок, он предлагает продукты, это его работа. Но это не этично. Он прям внутрь купе заглядывал, открывал двери. Неприемлемо, чтобы мужчина так спокойно мог заходить в женский вагон", - написала казахстанка.

Публикацию прокомментировали в АО "Пассажирские перевозки".

"Услуги вагона-ресторана предоставляет частная компания-поставщик. По вашему обращению проведем с ними работу по недопущению таких ситуаций. Приносим свои извинения за доставленные неудобства",- заявили в АО.

Отметим, впервые о том, что женские купе могут появиться в поездах в Казахстане, заговорили в 2018 году. В пилотном режиме женские вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы - Оскемен" и "Алматы - Мангистау".

Летом прошлого года в Казахстане запустили три новых маршрута с женскими вагонами. В апреле этого года сообщалось, что теперь женские вагоны есть в 12 поездах.

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