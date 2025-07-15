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    Казахстанка обратилась в акимат с жалобой на стоимость обрезания

    Опубликовано:

    Больничная палата
    Палата. Иллюстративное фото: pexels.com

    Многодетная мать из Атырау пожаловалась на высокую стоимость процедуры обрезания и обратилась в акимат по данному вопросу, сообщает издание "Ақ Жайық".

    По данным издания, в Атырау многодетная мать, награжденная подвеской "Алтын алқа", подняла перед акиматом вопрос о высокой стоимости обрезания в областной детской больнице.

    По словам горожанки, в учреждении за обрезание одного ребенка просят 25 500 тенге. Ей предложили скидку - 18 тыс. тенге за ребенка, поскольку в семье двойня. Но даже эта сумма - 36 тыс. тенге оказалась непосильной.

    "У нас работает только муж. В условиях роста цен как мне оплатить такую сумму? Я беспокоюсь о здоровье своих детей", - написала женщина.

    В управлении здравоохранения пояснили, что циркумцизия - это плановая процедура, проводится исключительно по желанию родителей, и потому не входит в перечень услуг, покрываемых обязательным медстрахованием.

    В акимате уточнили, что цена выросла из-за подорожания мединструментов и расходных материалов. Медики добавили, что если обрезание необходимо по медицинским показаниям и есть направление от врача, его можно провести бесплатно, в условиях дневного стационара.

    В остальных случаях родителям рекомендуют обратиться в отдел соцзащиты или к социальному работнику в поликлинике - возможно, удастся получить дополнительную скидку.

    В августе 2023 года мама 5-летнего мальчика пожаловалась на действия детского хирурга в Павлодаре. Женщина уверяла, что он повредил половой орган ее сына в ходе обрезания.

    В мае этого года хирургу вынесли приговор по делу о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей во время проведения обрезания у ребенка.

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