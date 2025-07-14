Участок дороги вдоль набережной в Алматы перекроют на ночь

В ночь с 14 на 15 июля в связи с ремонтными работами движение на участке по проспекту Дулати в Алматы будет перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

Сообщается, что временные ограничения движения вводятся в связи с проведением среднего ремонта дороги по проспекту Дулати.

"Так, с 22:00 14 июля до 06:00 15 июля движение будет перекрыто на участке от ресторанного комплекса "Тілек Тас" до улицы Набережная", - говорится в сообщении.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

Участок ремонта. Фото: акимат Алматы

Напомним, еще в Алматы в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Кроме того, с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

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