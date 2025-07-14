Red Bull Dance Your Style 2025: Казахстан выбрал своего представителя на мировой финал

12 июля на базовой станции «Шымбулак» прошел национальный финал Red Bull Dance Your Style Kazakhstan 2025 — события, которое стало не просто танцевальным баттлом, а настоящим испытанием на выносливость.

Жаркое солнце, высокогорный воздух и эмоции, кипящие на сцене, сделали это шоу незабываемым.

Кто вышел в финал

Финал собрал 16 танцоров: 8 приглашённых представителей танцевального комьюнити и 8 участников, отобранных на открытой квалификации 11 июля в Алматы. В этом году в баттлах сошлись стили и характеры: popping, hip-hop, krump, waacking, vogue, а также смелые формы вроде high heels (стрип-дэнс на каблуках). География участников — от Алматы и Астаны до Костаная.

Финал. Фото: Red Bull Dance Your Style

Внешность имеет значение

Особого внимания заслуживает визуальная часть выступлений. Участники тщательно подбирали свои образы, и это особенно проявилось в waacking-направлении. В культуре waacking внешность — это неотъемлемая часть танца. Здесь важен не только техничный перформанс, но и эстетика, харизма, подача. Каждый выход — как полноценное сценическое высказывание.

Таисия. Фото: Red Bull Dance Your Style

Открытие финала — Жамиля

Ярким моментом финала стало появление самой юной участницы — Жамили (Zhamilya.aa), которая прошла в основную сетку через открытую квалификацию. Её участие особенно символично: она ученица Асии Нестай (Assiyaseeya) — одной из приглашённых участниц и известной хореографки, работавшей с группой 91. Кроме того, Жамилю тренирует Даурен (Darren_Pop) — победитель этого финала.

«Для меня это был классный опыт. Я кайфовала от энергии зрителей и участников. Танец — это мой способ говорить без слов», — делится Жамиля.

Асия Нестай. Фото: Red Bull Dance Your Style

Финальная битва: popping vs hip-hop

Главное столкновение вечера — баттл между Асией Нестай (hip-hop) и Дауреном (Darren_Pop), который стал победителем и представит Казахстан на мировой арене в Лос-Анджелесе. Это был трёхраундовый финал, где столкнулись два мастера, два подхода и два восприятия музыки.

Асия — тонкий интерпретатор, для кого музыка — как поток, в который она органично вливается. Даурен — контролер ритма, который умеет подчеркивать каждую деталь и будто бы сам управляет треком.

Асия и Даурен. Фото: Red Bull Dance Your Style

Даурен: путь из зала до мировой сцены

Победителем финала стал Даурен Айжарыков (Darren Pop) — танцор из Алматы, для которого popping — не просто стиль, а язык, на котором он говорит последние 16 лет.

Он стоял у истоков сцены, организовал в Алматы международный фестиваль Time 2 Shock, стал амбассадором G-SHOCK, выходил на баттлы с такими легендами, как Poppin C, и представлял Казахстан на крупнейших чемпионатах в Европе и Азии.

Он выигрывал в Германии, Италии, Франции, выходил в топы в Сингапуре, Китае, Нидерландах. Но именно победа на Red Bull Dance Your Style стала для него особенно важной.

«Это не просто баттл. Здесь нужно не только показать технику — а зарядить зал. Это шоу. И это был мой момент», — говорит Даурен.

Даурен Айжарыков. Фото: Red Bull Dance Your Style

Музыка, как и танец, — вне жанров

Одной из фишек Red Bull Dance Your Style остаётся музыкальная непредсказуемость: ни один танцор не знает, под какой трек ему предстоит выйти. В финале звучали Cher, казахстанские независимые исполнители, и, конечно, трендовые TikTok-композиции.

Главное — впечатлить зрителя

В Red Bull Dance Your Style победителя выбирает не жюри, а публика. Это делает каждый выход на сцену не просто демонстрацией техники, а настоящим шоу. Танцору нужно не просто хорошо танцевать — а вовлечь зал, зарядить его, быть в моменте.

«Особенность этого баттла — ты не знаешь, под какой трек выйдешь. Но главное — не техника, а энергия, которую ты отдаёшь людям», — делится Даурен.

В прошлом году он дошёл до полуфинала. В этом — забрал финал. И в октябре он выйдет на сцену Clippers Stadium в Лос-Анджелесе, где за его выступлением будут следить 10 000 зрителей и миллионы онлайн.

Финал. Фото: Red Bull Dance Your Style

Это больше, чем баттл

Red Bull Dance Your Style — это не просто соревнование. Это культура, коммьюнити, свобода и улица, которая говорит через музыку и движение.

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