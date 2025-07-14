Масляные пятна в Каспийском море напугали казахстанцев
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Жители Актау сняли на видео масляные пятна и мусор в Каспийском море. Горожан обеспокоило состояние прибрежной зоны, экологи провели проверку, передает Lada.kz.
Несколько дней назад жители Актау заметили на поверхности воды в районе 15 микрорайона масляные пятна и плавающий мусор. По их словам, грязь появилась очень быстро, и было ощущение, что ее кто-то сбросил специально.
Видео загрязненного моря горожане прислали в редакцию издания, которое обратилось в департамент экологии. Там обещали провести проверку.
Позже в департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в тот же день выехали на место.
"Провели обзорную работу в связи с загрязнением морского побережья 15 микрорайона города Актау, распространенного в социальных сетях. В ходе обзорных работ загрязненный участок не выявлен", - заявили в ведомстве.
Напомним, осенью прошлого года российский ученый Владимир Шевченко высказался о возможности скорого исчезновения Каспийского моря. По его словам, колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами.
А в феврале этого года кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Отмечалось, что необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона.
Позже экологи Мангистауской области рассказали о результатах проб воды из Каспийского моря, которое несколько дней назад окрасилось в красный цвет. По их словам, анализы воды оказались в норме, а красный цвет появился из-за водорослей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264778-maslyanye-pyatna-v-kaspiyskom-more-napugali-kazahstancev-video/
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