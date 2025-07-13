Крупную транспортную развязку перекроют в Астане на несколько дней
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Жителей Астаны предупредили о ремонте дороги на транспортной развязке между проспектом Мангилик Ел и улицей Сыганак, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
В акимате Астаны сообщили, что начался средний ремонт дорожного полотна на транспортной развязке между проспектом Мангилик Ел и улицей Сыганак.
"До 16 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с проспекта Мангилик Ел, в направлении улицы Сыганак и правосторонний съезд с улицей Сыганак, на проспекту Мангилик Ел", - сказано в сообщении.
Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - сказано в сообщении.
Несколько дней назад стало известно, что в Астане несколько дней будут ремонтировать дорогу в центральном парке, водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршрут.
До этого мы писали, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.
Ранее жителей Астаны предупредили о ремонте дорог на 60 улицах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264655-krupnuyu-transportnuyu-razvyazku-perekroyut-v-astane-na-neskolko-dney/
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