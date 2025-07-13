"Воздействие на массовое сознание": глава КНБ заявил о новых угрозах безопасности Казахстана

Глава Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев рассказал о традиционных и новых угрозах безопасности Казахстана, сообщает агентство "Казинформ".

Глава КНБ дал интервью изданию ко Дню органов национальной безопасности. В ходе интервью он рассказал, какие существуют основные вызовы в области национальной безопасности.

По его словам, угрозы, с которыми сталкиваются спецслужбы, становятся все более разноплановыми и часто связаны между собой. Он отметил, что сохраняются традиционные вызовы, например, международный терроризм и религиозный экстремизм, нелегальная миграция, транснациональная преступность и наркобизнес.

"Появляются новые угрозы, связанные с широким распространением цифровых технологий, включая внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности. Это активно используется преступными и террористическими группировками.

Мы также не можем игнорировать общую геополитическую обстановку. То, что происходит в одном регионе, моментально оказывает влияние на безопасность других стран. Казахстан, являясь активным участником глобальной политики, не остается в стороне от этих вызовов.

Усиливается политическое давление, оказывается воздействие на массовое сознание, актуализируются межнациональные и другие региональные проблемы, разрушаются процессы культурно-нравственного и демографического развития", - отметил Сагимбаев.

Также мы писали, что глава КНБ ответил депутату о "восхваляющих прежний режим". Депутат Бапи заявлял, что появились видео с восхвалением Дариги Назарбаевой, это, по его словам, может быть попыткой пропаганды старого режима и внесения раскола в общество.

Добавим, что Комитет национальной безопасности возглавляет Ермек Сагимбаев.с начала января 2022 года.

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