"Воздействие на массовое сознание": глава КНБ заявил о новых угрозах безопасности Казахстана
Опубликовано:
Глава Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев рассказал о традиционных и новых угрозах безопасности Казахстана, сообщает агентство "Казинформ".
Глава КНБ дал интервью изданию ко Дню органов национальной безопасности. В ходе интервью он рассказал, какие существуют основные вызовы в области национальной безопасности.
По его словам, угрозы, с которыми сталкиваются спецслужбы, становятся все более разноплановыми и часто связаны между собой. Он отметил, что сохраняются традиционные вызовы, например, международный терроризм и религиозный экстремизм, нелегальная миграция, транснациональная преступность и наркобизнес.
"Появляются новые угрозы, связанные с широким распространением цифровых технологий, включая внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности. Это активно используется преступными и террористическими группировками.
Мы также не можем игнорировать общую геополитическую обстановку. То, что происходит в одном регионе, моментально оказывает влияние на безопасность других стран. Казахстан, являясь активным участником глобальной политики, не остается в стороне от этих вызовов.
Усиливается политическое давление, оказывается воздействие на массовое сознание, актуализируются межнациональные и другие региональные проблемы, разрушаются процессы культурно-нравственного и демографического развития", - отметил Сагимбаев.
Также мы писали, что глава КНБ ответил депутату о "восхваляющих прежний режим". Депутат Бапи заявлял, что появились видео с восхвалением Дариги Назарбаевой, это, по его словам, может быть попыткой пропаганды старого режима и внесения раскола в общество.
Добавим, что Комитет национальной безопасности возглавляет Ермек Сагимбаев.с начала января 2022 года.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264616-vozdeystvie-na-massovoe-soznanie-glava-knb-zayavil-o-novyh-ugrozah-bezopasnosti-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах