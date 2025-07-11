На выходные перекроют движение на двух съездах в Астане

В Астане из-за ремонтных работ на транспортной развязке на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак на двух съездах полностью ограничат движение, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак будут проводить работы по среднему ремонту дорожного полотна.

"В связи с этим с 11 по 14 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с пр. Мангилик Ел в направлении ул. Сыганак и правосторонний съезд с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Напомним, также в столице с 9 по 12 июля частично поэтапно перекрыто движение по проспекту Туран - на участке от ул. Керей Жанибек хандар до ул. Сыганак.

Также по 12 июля частично перекрыто движение по проспекту Туран на участке от улицы Сыганак до улицы Сарайшык.

Кроме того, с 30 июня по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

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