44 казахстанца будут бесплатно обучаться в ведущих вузах Китая: опубликованы их имена

Центр международных программ опубликовал список казахстанских выпускников, которые стали обладателями грантов и приняты на обучение в престижные вузы Китая, передает NUR.KZ.

На официальном сайте АО "Центр международных программ" сообщили, что среди 44 казахстанцев в 2025-2026 академическом учебном году 35 человек будут обучаться в Китае в рамках международного соглашения в сфере образования, еще 9 человек - в рамках стипендии Шанхайской организации сотрудничества.

"Грант покрывает расходы на академическое обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском или китайском языках", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, окончательное решение о присуждении стипендий претендентам принимается Китайской Народной Республикой.

Теперь тем, кто оказался в списке стипендиатов на обучение, нужно в течение 60 календарных дней обратиться в АО "Центр международных программ" для заключения договора на обучение.

Напомним, ранее одиннадцатиклассник из Туркестанской области Айсултан Алтынбек получил приглашения от 86 университетов из разных стран. Среди них - учебные заведения США, Германии, Великобритании, Малайзии и Испании.

Также выпускницу одной из школ в селе Канагат пригласили обучаться в 36 престижных университетов мира.

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