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    Жильцы аварийных домов в Алматы получили новые квартиры

    Опубликовано:

    ветхий дом
    Ветхий дом. Фото: Акимат Алматы

    За первое полугодие 2025 года 220 собственников ветхого жилья в Алматы переехали в благоустроенные квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, новое жилье передается по принципу "комната за комнату" или в виде денежной компенсации по рыночной стоимости.

    "Все квартиры - в чистовой отделке: интернет, противопожарная сигнализация, сантехника, фаянс, газовые или электрические плиты. Для людей с особыми потребностями предусмотрены квартиры на первых этажах или в домах с лифтами, пандусами и безбарьерным доступом", - поясняется в публикации.

    Наибольшее число переселенцев - в Турксибском районе (99 человек), далее - в Алмалинском (57), Жетысуском (32), Ауэзовском (20), Бостандыкском (7), Алатауском (3) и Медеуском (2).

    До конца года планируется обеспечить новым жильем свыше 600 человек.

    "Программа реновации жилища города Алматы" предусматривает сокращение ветхих домов с 1366 до 690 к 2030 году, переселив около 7 500 собственников в современные квартиры, сообщает акимат.

    Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что в Алматы снесут ветхие здания, построенные в 1930-1980 годы.

    Также глава управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев сообщил, что в Алматы планируют снести более 600 ветхих домов, среди них - дома, находящиеся на тектонических разломах.

    Перед этим в Жетысуском районе города снесли десятки домов, которые были сейсмоопасными и ветхими. Жителей переселили в новые квартиры с ремонтом.

    В октябре алматинка обратилась к акиму города Ерболату Досаеву во время его встречи с населением Турксибского района, попросив решить проблему сноса аварийных домов.

    А летом прошлого года в акимате Алматы ответили на обвинения по поводу занижения стоимости жилья, которое изымают для госнужд.

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