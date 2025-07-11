Range Rover сгорел на парковке гостиницы в Таразе: ущерб взыскали с вдовы и ее сына

В Жамбылской области после пожара на парковке гостиницы в Таразе суд взыскал с женщины сумму ущерба, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Жамбылский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ИП к ответчику о взыскании материального ущерба.

Из обстоятельств дела следует, что в мае 2024 года в результате возгорания автомобиля Land Rover Range Rover произошел пожар на стоянке гостиничного комплекса в Таразе.

Машина была зарегистрирована за супругом ответчика, который умер в ноябре 2023 года, а с июля 2024 года авто снято с учета. Супруга умершего (ответчик) и ее сын (третье лицо) имеют право по 1/2 доли на сгоревший автомобиль.

Машиной управлял сын ответчика, который в указанный день находился в одном из номеров гостиницы. Стоимость ремонтно-восстановительных работ вследствие возгорания гостиницы и навеса составила 4,9 млн тенге.

В феврале 2025 года истец обратился в Таразский городской суд с требованиями к сыну ответчика о выплате суммы ущерба. Иск был удовлетворен частично, с мужчины в пользу истца было взыскано 356 тыс. тенге.

Истец просил суд взыскать с его матери оставшуюся сумму материального ущерба в размере 4,6 млн тенге, ссылаясь на то, что причиной пожара является транспортное средство ответчика.

Ответчик не признала иск, объяснив тем, что в день пожара автомашиной управляла не она, а третье лицо (ее сын).

Согласно акту о пожаре и заключению специалиста, очаг пожара возник в районе двигателя авто. Причина возгорания - короткое замыкание, которое могло привести к возгоранию контактной группы электрических проводов.

Поскольку ответчик приняла долю наследства в виде транспортного средства, суд пришел к выводу, что она также является надлежащим ответчиком и с нее подлежит взысканию сумма материального ущерба, исходя из принятой ею доли, в размере 2,1 млн тенге.

Иск удовлетворен частично. С ответчика в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 2,1 млн тенге и государственная пошлина.

Решение суда не вступило в законную силу.

Также в Жамбылской области дочери пришлось через суд установить факт смерти отца, который произошел 13 лет назад, чтобы оформить наследство. Как выяснилось, вдова своевременно не обратилась в органы РАГС для получения свидетельства о смерти, о чем дети не знали. Решением суда заявление об установлении факта смерти удовлетворено.

В Северо-Казахстанской области женщина не могла получить наследство из-за расхождений в написании фамилии умершей матери. Факт родственных отношений все же установили - они нашли подтверждение совокупностью доказательств, исследованных судом.

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