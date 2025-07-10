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    Риск завышения цен на лекарства: антимонопольное ведомство проверит Наццентр экспертизы

    Опубликовано:

    Аптекарь ищет лекарства
    Аптека. Иллюстративное фото: Marko Geber / Getty Images

    Агентство по защите и развитию конкуренции проведет проверку деятельности Национального центра экспертизы из-за возможного риска необоснованного завышения цен, передает NUR.KZ.

    Как сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции на официальном сайте, завершен анализ состояния конкуренции на рынке инспекции лекарственных средств и медицинских изделий.

    Было установлено монопольное положение государственной экспертной организации – РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий". Данный центр является единственным исполнителем такого вида услуг в стране и обладает 100% долей рынка.

    "Анализ показал, что тарифы на услуги инспектирования утверждаются центром самостоятельно. Это создаЕт риски необоснованного завышения цен и вызывает сомнения в объективности тарифной политики со стороны предпринимателей.

    Так, в рамках проведенного анализа зафиксировано повышение тарифа на одну из услуг инспектирования в шесть раз, что неизбежно отражается на конечной стоимости лекарств и медицинских изделий, поскольку производители и поставщики закладывают сопутствующие издержки в предельные цены, за которые в конечном итоге платит государство и население", - отмечается в сообщении.

    Так, в целях снижения стоимости и повышения доступности лекарственных средств и медицинских изделий для граждан Казахстана, антимонопольный орган планирует проверку деятельности центра на предмет злоупотребления доминирующим положением, а также проработает вопрос по отнесению инспекционных услуг к государственной монополии.

    Это, как утверждают в ведомстве, позволит в последующем регулировать тарифы на данные услуги.

    Отметим, что в начале месяца глава Высшей аудиторской палаты Казахстана Алихан Смаилов выступил в мажилисе, где рассказал депутатам об итогах аудита системы лекарственного обеспечения. Сообщалось, что ВАП выявила ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Смаилов тогда отметил, что они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению.

    Он также указал на пробелы в действующем порядке экспертизы, регистрации и надзора.

    Напомним, летом 2024 года глава Минздрава попросила казахстанские фармкомпании и дистрибьюторов снизить цены на лекарства. До этого антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация", более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

    Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Были выявлены 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

    Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки. Тогда Минздрав обещал снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.

    Отметим, в Казахстане действует мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать предельные цены на лекарства и жаловаться на высокие цены.

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