Red Bull Dance Your Style 2025: кто представит Казахстан на мировой сцене

11 и 12 июля Алматы примет национальный финал международной танцевальной серии Red Bull Dance Your Style. Победитель отправится представлять Казахстан на мировой финал в Лос-Анджелесе, США.

Шанс для каждого

Red Bull Dance Your Style традиционно даёт возможность выйти на сцену не только признанным танцорам, но и тем, кто готов заявить о себе прямо сейчас. Открытая квалификация пройдёт 11 июля 18:00 в Jameson Camp, пр. Абылай хана 141Алматы.

Фото: Red Bull Dance Your Style

Квалификация разделена на два этапа. В формате JAM SESSION участники собираются в круги, танцуют под DJ и MC, а судьи отмечают сильнейших фирменными Red Bull монетами. Чтобы выйти в следующий раунд, нужно собрать не менее трех.

Далее — SHOWCASE BATTLE: короткие баттлы 1 на 1 под непредсказуемые треки. Зрители и судьи решают, кто получит шанс выйти в национальный финал.

Фото: Red Bull Dance Your Style

Финал на «Шымбулаке»

12 июля в 13:00 на горном курорте Шымбулак соберутся 8 приглашённых танцоров и финалисты открытого отбора. Все они представляют разные направления: hip-hop, popping, locking, krump, vogue, waacking и другие.

В Red Bull Dance Your Style нет жюри в классическом смысле — победителя определяет публика. DJ миксует самые неожиданные треки, а участник должен «зажечь» зал и получить поддержку зала.

«Это возможность показать всем — и танцорам, и тем, кто далёк от этого искусства — что наши танцы многогранны и могут звучать под любую музыку», — говорит Чингиз (Balck Dust), один из участников финала.

Фото: Red Bull Dance Your Style

«Для меня это большая честь — показать vogue femme таким, какой он есть и каким он должен быть. Хочу пролить свет на вог комьюнити и доказать, что нас нельзя недооценивать», — отмечает Данира Бабаева, приглашённая финалистка.

На сцене финала выступит группа SHULAMAH — одна из заметных команд в казахстанском хип-хопе, которая отражает дух улиц и локального ритма. Для участников и гостей это ещё один повод погрузиться в энергетику, где музыка и танец говорят на одном языке.

Фото: Red Bull Dance Your Style

Для зрителей

• Вход свободный • Зрители сами выбирают победителя • Всем гостям — скидка 50% на канатную дорогу: площадка финала открывается с видом на Алматы • Red Bull, музыка и летняя атмосфера — всё, что нужно, чтобы стать частью истории

О мировой серии

Red Bull Dance Your Style — это глобальный уличный баттл формата 1 на 1. Танцоры импровизируют под поп, хип-хоп и неожиданные треки. Серия началась с уличного джема в Париже в 2011 году и сегодня охватывает более 50 стран и свыше 160 квалификаций.

В этом году мировой финал состоится 11 октября в Лос-Анджелесе на Clippers Stadium. Там 51 национальный чемпион выйдет на сцену перед 10 000 зрителей.

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