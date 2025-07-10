Ржавчину на новых рельсах LRT объяснили в CTS

В компании "City Transportation Systems" объяснили, почему новые рельсы для вагонов LRT покрыты ржавчиной, и ответили, повлияет ли это на безопасность в дальнейшем, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ТОО "City Transportation Systems", рельсы изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали с высоким содержанием железа. Поскольку при контакте с влагой и воздухом железо окисляется, это приводит к появлению поверхностного налета ржавчины.

"В отличие от металлических изделий бытового или автомобильного назначения, рельсы не покрываются краской или лаком. Это связано с техническими требованиями: краска быстро стирается под нагрузкой, а также может снижать сцепление с колесами и мешать сварочным работам", - объяснили в организации.

В компании заверили, что поверхностная ржавчина не влияет на прочность и эксплуатационные характеристики. С началом движения поездов она исчезнет естественным образом, так как колеса очищают рабочую поверхность рельсов в процессе эксплуатации.

"Все рельсы новые и произведены специально для проекта LRT в 2025 году. Появление ржавчины на новых рельсах - это естественное явление, не свидетельствующее о браке. Это стандартная особенность рельсовой стали, которая не влияет на безопасность и долговечность инфраструктуры", - дополнили в CTS.

Отмечается, что по состоянию на 10 июля завершено строительство 18 км верхнего строения пути - это 80% от общей протяженности линии LRT в 22,4 км. Завершение строительства верхнего строения пути ожидается к концу августа 2025 года.

Напомним, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов.

Также сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.

А недавно неизвестные разрисовали новые вагоны LRT. По данному факту возбудили уголовное дело. Потом мы писали, что разрисованные вагоны очистили с помощью специальных средств - поверхность не повреждена.

Кроме того, несколько дней назад депутат показал, как вагоны выглядят изнутри.

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