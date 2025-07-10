"Продавали за 500 тыс. тенге": 1000 билетов на концерт Дженнифер Лопес забрали у перекупщиков

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов на брифинге в СЦК рассказал, как боролись с перекупщиками билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане и Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Малик Хасенов отмечает, что ключевое условие - ограничение в четыре билета в одни руки.

"Более 1000 билетов мы забрали у перекупщиков - мы все видели новости, что билеты на концерт Дженнифер Лопес продавались по 500 тысяч тенге. Хотя на самом деле максимальная стоимость билета была 180 тысяч. Вы представляете уровень перепродажи?!

Но, к сожалению, это часть нашего бытия. И, в том числе, с нашей стороны, как организаторов, со стороны "Тикетона", как нашего билетного партнера, данная работа (по предотвращению перепродаж - прим. ред.) будет вестись.

Потому что мы хотим, чтобы зритель увидел, насладился концертом, чтобы приехал турист. Но мы против того, чтобы перекупщики зарабатывали на нас космические гонорары.

Потому что каждый из вас, кто когда-либо сталкивался с таким концертом, видит цену номинальную на билете - условно 50 тысяч. А тебе говорят заплатить 150. Наверное, это какие-то вопросы вызывает, что это какой-то теневой рынок, это какая-то неправильная бизнес-модель", - считает он.

По словам Хасенова, они такие риски минимизировали на концерте Дженнифер Лопес, и эта работа будет также продолжена и на концерте Backstreet Boys.

Добавим, также Малик Хасенов рассказал о планах провести в целом в ближайшие три года более 10 концертов класса "А" - и о том, в чем выгода таких мероприятий для Казахстана.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Концерт состоится 10 августа в Алматы. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Вскоре пресс-служба алматинского ФК "Кайрат" опубликовала заявление о том, что клуб не давал добро на использование Центрального стадиона для концерта. Но затем организаторы концерта заявили, что совместно с руководством футбольного клуба "Кайрат" пришли к общему решению, поэтому концерт мировой звезды состоится. Также стала известна стоимость билетов.

Концерт Джей Ло в Астане

Кроме того, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж, сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз. Тогда же главный тренер ФК "Астана" сообщил, что концерт доставляет неудобства футбольному клубу.

Организаторы концерта в Астане из-за ажиотажа с продажей билетов начали проверку. Позже компания по продаже билетов извинилась перед казахстанскими поклонниками Джей Ло. Кроме того, компания сделала заявление о концерте Джей Ло - организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

Концерт Backstreet Boys

Сегодня стало известно, что 21 сентября в столице Казахстана состоится выступление американского бойз-бенда Backstreet Boys. Концерт пройдет на стадионе "Астана арена". Сообщается, что билеты начнут продавать с 15 июля на сайте Ticketon.kz.

Ранее американская группа Backstreet Boys также официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти 19 сентября.

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