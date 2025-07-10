"Организаторы - не казахстанские": о причинах отмены концерта Земфиры в Алматы высказался продюсер

Сегодня, 10 июля, на брифинге СЦК продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов прокомментировал отмену концерта Земфиры в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Малик Хасенов отметил, что по сложившейся ситуации со стороны государства никаких вопросов нет.

"Если говорить про концерт Земфиры, вы видели сначала, что он был анонсирован на территории другой площадки. То есть, месяц велись продажи на одной площадке, потом они увидели, что продажи низкие. То есть, вопрос был только в этом. Эта площадка была, если я не ошибаюсь, очень далеко от Алматы. Это открытая площадка, она была не известная. Потом они перенесли на вторую площадку", - пояснил спикер.

Хасенов добавил, что, по его мнению, территория стадиона КазНУ - неправильный выбор концертной площадки.

"В Алматы есть прекрасные концертные площадки, такие как "Алматы Арена", спорткомплекс им. Балуана Шолака, есть Дворец Республики. Нам кажется, что в данном случае организаторы, так как они мои коллеги, я их не могу критиковать, но почему они не воспользовались площадкой "Алматы Арена", где в 2023 году концерт Зефиры прошел успешно?" - задался вопросом Малик Хасенов.

"Организаторы были не казахстанские. Может быть, они просто не понимали инфраструктуру и не знали наш рынок. Но по концерту Земфиры 100% видно, что это абсолютно неправильный выбор площадки, плохие продажи билетов, и, соответственно, потом во всем виновато государство. Но это не так. Я вам говорю как частник, который в этом вопросе разбирается так же, как тот организатор, который приглашал Земфиру.

То есть вопрос проработки площадки - он есть. Чтобы вы понимали, вы же сами видели наши проблемы по концерту Дженнифер Лопес на стадионе в Алматы. Там тоже степень проработки была. Игра "Кайрат" - "Женис" перенеслась. То есть мы этот вопрос оперативно пытались и с футбольным клубом "Кайрат" решить, и с Казахстанской федерацией футбола, и с руководством клуба "Женис".

Там провели трехсторонние большие переговоры. Спасибо еще раз говорю руководству, всех футбольных клубов и федераций. Мы этот вопрос решили. И в том числе такая же ситуация могла состояться и у организаторов концерта Земфиры, и у других артистов", - подытожил спикер.

Напомним, 18 июня исполнительница Земфира заявила об отмене концерта в Алматы, отметив, что в проведении концерта отказали официально.

"У меня плохие новости - концерт в Алматы не состоится. С самого начала все пошло не так. 4 месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри", разумеется, по надуманной причине за 2 недели до концерта", - заявила певица в соцсети, выразив сожаление по поводу отмены.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу КазНУ имени аль-Фараби.

В пресс-службе КазНУ нам ответили, что их не уведомляли, что рассматривается проведение концерта именно Земфиры, и что такие масштабные концерты не проводятся на стадионе "Хан Тенгри" в вечернее и ночное время, в связи с тем, что возле стадиона расположены жилые дома.

Также напомним, Земфира выступала в Казахстане в 2023 году и осталась недовольна организацией концертов, назвав ее "чудовищной".

Ее подписчиков из Казахстана возмутил пост певицы, прежде всего, тем, что она написала слово "Казахстан" с маленькой буквы. После этого артистка обновила свою публикацию, извинилась перед казахстанцами и отметила, что не хотела никого задеть.

Позднее организатор концертов Земфиры в Астане и Алматы, партнер компании DPARTNERS Дана Орманбаева изложила свою версию происходящего.

К слову, в прошлом году об отмене концертов в Алматы и Астане заявил известный рэп-исполнитель Моргенштерн. Выступления должны были состояться в начале декабря.

Кроме того, группа "Би-2" также отменила выступление в Алматы в 2024 году.

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